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Илон Маск уволил около 50% сотрудников Twitter за один день: миллиардер назвал причину

5 ноября 2022, 12:16
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Илон Маск
Источник: Getty Images

Илон Маск уволил около 50% сотрудников Twitter за один день. Так миллиардер хочет оптимизировать работу сервиса после его приобретения.

О точном количестве уволенных неизвестно, но Маск разослал сотрудникам письмо с неприятными новостями перед увольнениями.

— Стремясь вывести Twitter на здоровый путь, мы пройдем через сложный процесс сокращения нашей глобальной рабочей силы. Мы понимаем, что это повлияет на ряд людей, которые внесли ценный вклад в Twitter, но это действие, необходимо для обеспечения успеха компании в будущем, — сообщается в письме.

Впрочем, работники соцсети не стали молча собирать свои вещи и подали на миллиардера в суд. Они просят судью объявить любые подобные увольнения нарушением калифорнийского и федерального законодательства, отчасти из-за недостаточного уведомления.

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Напомним, что среди уволенных также есть и топ-менеджеры компании, в том числе и исполнительный директор Параг Агравал, который получит $50 млн в качестве компенсации.

О кардинальных изменениях в кадрах соцсети заявил и руководитель отдела безопасности Йоэль Рот.

— Вчерашнее сокращение коснулось примерно 15 % нашей организации Trust & Safety (в отличие от сокращений примерно на 50 % в масштабах всей компании), при этом наши модераторы всегда испытали наименьшее влияние, — заявил Рот.

Напомним, что ранее Маск хотел повысить стоимость функционала Twitter до $20. После этого решение миллиардера раскритиковали, и он снизил стоимость до $8. Еще до сделки с Маском, верификация стоила для пользователей по $5 в месяц.

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Источник
TMZ
Теги
Twitter Илон Маск
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