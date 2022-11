Илон Маск уволил около 50% сотрудников Twitter за один день. Так миллиардер хочет оптимизировать работу сервиса после его приобретения.

О точном количестве уволенных неизвестно, но Маск разослал сотрудникам письмо с неприятными новостями перед увольнениями.

Впрочем, работники соцсети не стали молча собирать свои вещи и подали на миллиардера в суд. Они просят судью объявить любые подобные увольнения нарушением калифорнийского и федерального законодательства, отчасти из-за недостаточного уведомления.

Напомним, что среди уволенных также есть и топ-менеджеры компании, в том числе и исполнительный директор Параг Агравал, который получит $50 млн в качестве компенсации.

О кардинальных изменениях в кадрах соцсети заявил и руководитель отдела безопасности Йоэль Рот.

Yesterday’s reduction in force affected approximately 15% of our Trust & Safety organization (as opposed to approximately 50% cuts company-wide), with our front-line moderation staff experiencing the least impact.

— Yoel Roth (@yoyoel) November 4, 2022