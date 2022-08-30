Ілон Маск хоче використати хакера, щоб відмовитися від придбання Twitter за $44 млрд. Колишній співробітник соцмережі Пітер Затко з’явиться в суді 9 вересня, щоб дати свідчення у справі Маска та сервісу.

В офіційному зверненні до Затко є запит на документи, які стосуються недоліків Twitter. Раніше хакер звинуватив у соцмережі у брехні щодо недоліків системи безпеки. Пітер вважає, що сервіс приховує від користувачів правду і говорить це з боку колишнього начальника служби безпеки Twitter.

Порядок денний до суду дає зрозуміти, що звинувачення Затко можуть вплинути на перебіг судових розглядів. Хакер може назвати вагомі причини, через які Маск може вийти сухим із води, і навіть отримати компенсацію від Twitter.

Зараз дивляться

– Затко виконає свої юридичні зобов’язання за цим порядком до суду. Він розкривав свої викриття відповідним урядовим органам не для того, щоб принести користь Маску або нашкодити Twitter, а скоріше для захисту американської громадськості та акціонерів Twitter, – заявили адвокати Пітера.

Нагадаємо, що про своє бажання придбати Twitter Маск заявив ще навесні – тоді керівники компанії погодилися на ідею, і все вже йшло до реалізації. Однак в останній момент мільярдер відмовився від угоди через величезну кількість ботів, що заполонили сервіс. У Twitter не хочуть відмовлятися від угоди й через суд намагаються змусити главу Tesla довести справу до кінця.