Илон Маск заберет возможность голосовать за изменения в Twitter у бесплатных пользователей. Решать судьбу соцсети только владельцы синей галочки за $8.

Об этом миллиардер заявил после голосования, которое он посвятил вопросу об уходе из поста главы Twitter. Так, Илон спросил у пользователей, стоит ли ему уйти с поста руководителя соцсети — в голосовании приняло участие более 17 млн человек. 57% из них проголосовало За — похоже, Маск не хочет просто так уходить, придумывая новые условия.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.

— Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022