Илон Маск заберет возможность голосовать за изменения в Twitter у бесплатных пользователей. Решать судьбу соцсети только владельцы синей галочки за $8.

Об этом миллиардер заявил после голосования, которое он посвятил вопросу об уходе из поста главы Twitter. Так, Илон спросил у пользователей, стоит ли ему уйти с поста руководителя соцсети — в голосовании приняло участие более 17 млн человек. 57% из них проголосовало За — похоже, Маск не хочет просто так уходить, придумывая новые условия.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll. — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

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С тех пор он напрямую не комментировал результаты опроса, но заявил, что Twitter изменит свои правила, чтобы только платные пользователи сервиса имели вес своего голоса.

И хотя ранее Илон заявил, что прислушается к голосованию, бывший вице-президент Twitter Брюс Дейсли относится к такой идее скептически.

— Председатель по-прежнему остается, и Илон Маск будет этим вездесущим голосом в конце зала, — заявил Брюс.

Напомним, что далеко не все довольны руководством Twitter со стороны Илона. Недавно он разблокировал учетные записи Дональда Трампа и Канье Уэста, а также сделал амнистию для заблокированных страниц, если они не нарушали закон.