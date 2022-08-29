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Ілон Маск висловився на захист АЕС: Не варто їх закривати, тим паче зараз

29 Серпня 2022, 18:14
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Илон Маск
Джерело: Getty Images

Ілон Маск заявив, що світові потрібно більше нафти та газу, щоб пройти довгий шлях до відновлюваної енергії. Мільярдер вважає, що це питання виживання всього людства.

– Нині нам справді потрібно більше нафти та газу, а не менше. Я не з тих, хто демонізує викопне паливо – у нас має бути чіткий шлях до сталого енергетичного майбутнього, – заявив глава Tesla.

І хоча інженер всіляко намагається змінити світ на краще, для кардинальних змін потрібно більше часу.

Так Маск прокоментував скорочення споживання газу Європою на тлі війни України з Росією. На це також впливають і перебої у роботі атомних електростанцій у Франції.

Зараз дивляться

Глава Tesla упевнений, що перехід на зелену енергію має відбутися якнайшвидше. Маск також натякнув, що вітер в океані має величезний невикористаний потенціал і підтримує ядерну енергетику.

– Якщо у вас є добре спроєктована атомна станція, вам не варто її закривати, тим більше зараз, – сказав Маск.

Сам Ілон більше переймається за Землю, ніж за себе – його мама Мей Маск спить у гаражі, коли приїжджає до нього у гості до Техасу. Все через розташування житла – воно стоїть неподалік майданчика для запуску ракет компанії SpaceX.

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