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Персони

Без романтичних стосунків: Ілон Маск штучно запліднив керівницю Neuralink

27 Серпня 2022, 18:01
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Илон Маск
Джерело: Getty Images

Топ-менеджеку Neuralink Шивон Зіліс штучно запліднив Ілон Маск. Про це заявила сама жінка, яка народила мільярдеру близнюків.

Співробітниця компанії Ілона заявила, що вони не мали романтичних стосунків. Відомо, що близнюки народилися у листопаді 2021 року і про це ніхто не знав. Про це мовчав і сам Маск, який вміє дивувати публіку своїми витівками.

Вперше про близнюків стало відомо і в липні 2022 року, коли Маск і Зіліс звернулися до окружного суду Техасу з проханням змінити імена їхніх дітей, щоб вони носили прізвище свого батька та прізвище своєї матері як частину другого імені.

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Більше подробиць про них не повідомляють, а Маск їх не показував світові. Поки ми знаємо лише про дев’ятьох дітей Ілона.

Примітно, що корпоративна етика Neuralink забороняє подібні стосунки на роботі, але Маск зробив виняток з огляду на те, що він володіє компанією і є найбагатшою людиною у світі.

Втім, у сім’ї самого Ілона все теж непросто – батько Маска відхрестився від своїх слів щодо сина. Раніше 76-річний Еррол заявив, що не пишається своїм старшим сином і навіть не їздить на Tesla. Тепер чоловік заявив, що його не так зрозуміли й він любить Ілона.

Джерело
Business Insider
Теги
Neuralink Ілон Маск
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