Илон Маск заявил, что миру нужно больше нефти и газа, чтобы проделать длинный путь к возобновляемой энергии. Миллиардер считает, что это вопрос выживания всего человечества.

— В настоящее время нам действительно нужно больше нефти и газа, а не меньше. Я не из тех, кто демонизирует ископаемое топливо — у нас должен быть четкий путь к устойчивому энергетическому будущему, — заявил глава Tesla.

И хотя инженер всячески пытается изменить мир к лучшему, для кардинальных изменений нужно больше времени.

Таким образом Маск прокомментировал сокращение потребления газа Европой на фоне войны Украины с Россией. На это также влияют и перебои в работе атомных электростанций во Франции.

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Глава Tesla уверен, что переход на зеленую энергию должен состояться как можно быстрее. Маск также намекнул, что ветер в океане обладает огромным неиспользованным потенциалом и поддерживает ядерную энергетику.

— Если у вас есть хорошо спроектированная атомная станция, вам не следует ее закрывать, тем более прямо сейчас, — сказал Маск.

Сам Илон больше волнуется за Землю, чем за себя — его мама Мэй Маск спит в гараже, когда приезжает к нему в гости в Техас. Все из-за расположения жилья — оно стоит неподалеку площадки для запуска ракет компании SpaceX.