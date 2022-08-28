Мама Илона Маска Мэй спит в гараже своего сына, когда приезжает к нему в гости в Техас. Об этом модель рассказала в недавнем интервью, чем сильно удивила фанатов.

74-летняя мама самого богатого человека в мире заявила, что Илон совсем не интересуется имуществом. Мэй призналась, что когда навещает своего сына, ей приходится ночевать в гараже.

— У вас не может быть модного дома рядом с ракетной площадкой, — заявила мама Маска.

Это еще одно подтверждение слов Илона — еще в апреле он заявил, что не имеет своего дома, и часто остается ночевать в гостинных комнатах друзей, когда путешествует по стране по рабочим вопросам.

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После этого он заявил, что его основное место жительства — это арендованное у своей же компании SpaceX жилье стоимостью $50 тыс. — все это ради удобного к штаб-квартиры компании расположения.

Маск начал избавиться от своего имущества еще прошлым летом, когда заявил, что посвятит свою жизнь Марсу и Земле, а не материальным вещам и элементам роскоши, как это делают другие миллиардеры.

Правда, Илон не может отказаться от приватных самолетов. Он приобрел новенький Gulfstream G700 за $80 млн, и считает, что он ему нужен для быстрого перемещения — автомобили не могут настолько быстро ездить из одной точки в другую. Маск заказал его на замену устаревшей модели 2015 года.