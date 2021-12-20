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Ілон Маск виплатить податків на $11 млрд: рекордна для США сума

20 Грудня 2021, 16:09
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Илон Маск
Джерело: Depositphotos

Мільярдер Ілон Маск виплатить податків на $11 млрд за 2021 рік. Це один із найбільших чеків на обов’язкові збори в історії США.

– Тим, хто ставить питання – я заплачу більше $11 млрд за податки цього року, – написав Ілон у Twitter.

З початку листопада Маск продав акції Tesla на суму $14 млрд після опитування на Twitter. Він запитав у користувачів, чи варто продавати 10% від своєї частки цінних паперів компанії, на що йому відповіли “так”.

Втім, Ілон Маск і без рішення користувачів був змушений продати частину своєї частки — у США затвердили новий податок на мільярдерів. Зміни змушують власників акцій платити податок, якщо папери подорожчали, навіть якщо їх не продаватимуть.

Раніше Маск вже заявляв, що він не отримує заробітної плати за керівні посади в компаніях SpaceX та Tesla – його мільярди залежать від актуальних цін на акції своїх компаній.

Нагадаємо, що справи у найбагатшої людини у світі йдуть не дуже добре — буквально за місяць Маск втратив майже $100 млрд. За багатством тепер його наздоганяє Джеф Беззос, глава Amazon – різниця між капіталами лише в $50 млрд.

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Теги
Tesla , Ілон Маск
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