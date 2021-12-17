Найбагатша людина світу Ілон Маск втратив майже $100 млрд за останній місяць. Про це свідчить рейтинг багатіїв Bloomberg.

Так, пік його капіталу зафіксувався 4 листопада 2021 року на позначці $340 млрд, а вже 4 грудня сума опустилася до позначки $269 млрд. Станом на 17 грудня, статки голови великих корпорацій скоротилися до $243 млрд.

На другому місці — глава Amazon і Blue Origin Джеф Беззос, який може похвалитися $194 млрд.

Це сталося через продаж акції Tesla – з листопада Маск почав прощатися з цінними паперами, щоб мати можливість виплатити податок на мільярдерів – новий закон на території США. Зміни змушують власників акцій платити податок, якщо папери подорожчали, навіть якщо їх не продаватимуть.

Раніше Маск вже заявляв, що він не отримує заробітної плати за керівництво SpaceX та Tesla – його капітал безпосередньо залежить від вартості цінних паперів – чудова мотивація для роботи.

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Ще наприкінці осені мільярдер був на слуху — він став найбагатшою людиною у світі за версією Forbes, побивши рекорд рейтингу журналу.

Маск — третя за рахунком людина, капітал якої перевищив позначку $300 млрд.

У грудні авторитетні видання Financial Times та Time визнали главу Tesla людиною року.