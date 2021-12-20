Миллиардер Илон Маск выплатит налогов на $11 млрд за 2021 год. Это один из самых крупных чеков на обязательные сборы в истории США.

— Тем, кто задается вопросом — я заплачу более $11 млрд за налоги в этом году, — написал Илон в Twitter.

For those wondering, I will pay over $11 billion in taxes this year — Elon Musk (@elonmusk) December 20, 2021

С начала ноября Маск продал акции Tesla на сумму $14 млрд после опроса в Twitter. Он спросил у пользователей, стоит ли ему продавать 10% от своей доли ценных бумаг компании, на что ему ответили “да”.

Впрочем, Илон Маск и без решения пользователей был вынужден продать часть своей доли — в США утвердили новый налог на миллиардеров. Изменения вынуждают владельцев акций платить налог, если бумаги подорожали, даже если их не будут продавать.

Ранее Маск уже заявлял, что он не получает заработной платы за руководящие должности в компаниях SpaceX и Tesla — его миллиарды напрямую зависят от актуальных цен на акции своих компаний.

Напомним, что дела у самого богатого человека в мире идут не очень хорошо — буквально за месяц Маск потерял почти $100 млрд. По богатству теперь его догоняет Джеф Беззос, глава Amazon — разница между капиталами всего в $50 млрд.