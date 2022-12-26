Илон Маск сумел предотвратить банкротство Twitter. Об этом он заявил на фоне заказов рекламы от крупных компаний.

Глава Tesla добавил, что все расходы компании находятся под контролем. Также Илон рассказал о новых функциях, которые очень быстро появляются внутри сервиса. Речь идет о счетчике просмотров публикаций, которые анонсировали в конце декабря.

— В целом, похоже, все идет в правильном направлении. Мы контролируем расходы Twitter. Таким образом, компания больше не находится на линии банкротства, — заявил Маск.

Правда, после этого он добавил, что сервис больше не на скоростной дорожке банкротства, и есть над чем работать.

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Twitter isn’t secure yet, just not in the fast lane to bankruptcy. Still much work to do. — Elon Musk (@elonmusk) December 25, 2022

Впервые миллиардер заявил о возможном крахе компании еще в ноябре во время обращения к сотрудникам — тогда крупные компании как Apple и Amazon покинули Twitter, а расходы сервиса нужно оплачивать в любом случае.

Однако уже в декабре крупные корпорации вернулись в соцсеть. Чтобы подобной ситуации не повторилось, миллиардер ввел плату за верификацию Twitter Blue, за которую просит у пользователей $8 каждый месяц. Это еще один способ заработка для компании.