Илон Маск сумел предотвратить банкротство Twitter. Об этом он заявил на фоне заказов рекламы от крупных компаний.

Глава Tesla добавил, что все расходы компании находятся под контролем. Также Илон рассказал о новых функциях, которые очень быстро появляются внутри сервиса. Речь идет о счетчике просмотров публикаций, которые анонсировали в конце декабря.

Правда, после этого он добавил, что сервис больше не на скоростной дорожке банкротства, и есть над чем работать.

Twitter isn’t secure yet, just not in the fast lane to bankruptcy. Still much work to do.

— Elon Musk (@elonmusk) December 25, 2022