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Илон Маск спас Twitter от неминуемого банкротства: Можем контролировать расходы

26 декабря 2022, 09:44
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Илон Маск
Источник: Depositphotos

Илон Маск сумел предотвратить банкротство Twitter. Об этом он заявил на фоне заказов рекламы от крупных компаний.

Глава Tesla добавил, что все расходы компании находятся под контролем. Также Илон рассказал о новых функциях, которые очень быстро появляются внутри сервиса. Речь идет о счетчике просмотров публикаций, которые анонсировали в конце декабря.

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— В целом, похоже, все идет в правильном направлении. Мы контролируем расходы Twitter. Таким образом, компания больше не находится на линии банкротства, — заявил Маск.

Правда, после этого он добавил, что сервис больше не на скоростной дорожке банкротства, и есть над чем работать.

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Впервые миллиардер заявил о возможном крахе компании еще в ноябре во время обращения к сотрудникам — тогда крупные компании как Apple и Amazon покинули Twitter, а расходы сервиса нужно оплачивать в любом случае.

Однако уже в декабре крупные корпорации вернулись в соцсеть. Чтобы подобной ситуации не повторилось, миллиардер ввел плату за верификацию Twitter Blue, за которую просит у пользователей $8 каждый месяц. Это еще один способ заработка для компании.

Источник
Business Insider
Теги
Twitter Илон Маск
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