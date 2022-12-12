У Twitter знову повернули платну верифікацію облікових записів синьою галочкою Twitter Blue. Послуга була недоступна у листопаді після напливу фейкових акаунтів.

І хоча цінник на послугу становить $8, власникам iPhone або будь-яких інших пристроїв Apple доведеться платити $11 – на $3 дорожче.

Все через величезну комісію в 30% від будь-якої покупки через гаджети компанії – раніше Ілон вже критикував таку цінову політику Apple.

Зараз дивляться

Крім піктограми верифікації біля імені, користувачі Twitter також отримають можливість редагування своїх публікацій. Про це просили багато користувачів роками, але Маск вирішив запровадити функцію на платній основі.

Втім, є й ті, хто не дуже радий нововведенням – можливість редагування може призвести до дезінформації.

Додаткові функції Twitter Blue включають кнопку редагування. До списку переваг – відображення меншої кількості реклами, пріоритетне відображення публікацією, а також можливість перегляду відео у найкращій якості.

Раніше синя галочка використовувалася як інструмент перевірки для компаній, політиків та знаменитостей. Twitter видавав галочку безкоштовно, але тільки сама фірма вирішувала, кому вона дістанеться.

Втім, Маск був незгодний із подібним рішенням, і після придбання соцмережі взявся за продаж послуги всім охочим. Після цього користувачі почали видавати себе за знаменитостей і великих компаній, і багато навіть видавали себе за Маска. Мільярдеру довелося відмовитись від верифікації, і тепер вона знову доступна.