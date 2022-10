Ілон Маск розповів, скільки витрачає на роботу Starlink в Україні

Ілон Маск розповів, скільки витрачає на підтримку роботи Starlink в Україні. Як виявилося, на супутниковий зв’язок для нашої країни витрачається близько $20 млн на місяць, що за нинішнім курсом близько 730 млн грн.

Про це Маск заявив у Twitter.

No money from DoD, but several other countries, orgs & individuals are paying for ~11k/25k terminals (thanks!).

SpaceX is losing ~$20M/month due to unpaid service & costs related to enhanced security measures for cyberwar defense, but we’ll keep doing it (sigh).

— Elon Musk (@elonmusk) October 19, 2022