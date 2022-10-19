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Ілон Маск розповів, скільки витрачає на роботу Starlink в Україні

19 Жовтня 2022, 14:21
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Илон Маск
Джерело: Depositphotos

Ілон Маск розповів, скільки витрачає на підтримку роботи Starlink в Україні. Як виявилося, на супутниковий зв’язок для нашої країни витрачається близько $20 млн на місяць, що за нинішнім курсом близько 730 млн грн.

Про це Маск заявив у Twitter.

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– Міністерство оборони не фінансує, але кілька інших країн, організацій та приватних осіб сплачують за 11-25 тис. терміналів. Дякую. SpaceX втрачає близько $20 млн на місяць через неоплачені послуги та витрати, пов’язані з посиленими заходами безпеки для захисту від кібератак, але ми продовжимо це робити, – заявив мільярдер.

Відомо, що раніше Маск хотів припинити фінансування Starlink в Україні. Він скаржився на високу витратність і хотів перекинути ці зобов’язання на Пентагон. Втім, згодом він передумав і навіть відкликав свій запит Міністерству оборони США.

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Дії Маска в останній місяць здаються дуже дивними – на початку жовтня Маск порадив віддати Крим Росії, а мешканцям Донбасу самостійно вирішувати, в якій країні жити.

Після цього мільярдера звинуватили у спілкуванні з Путіним, але Ілон спростував це. Через деякий час він відмовив Україні у розгортанні Starlink у Криму, побоюючись ядерного удару від РФ.

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