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Илон Маск рассказал, сколько тратит на работу Starlink в Украине

19 октября 2022, 14:21
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Илон Маск
Источник: Depositphotos

Илон Маск рассказал, сколько тратит на поддержку работы Starlink в Украине. Как оказалось, на спутниковую связь для нашей страны тратится около $20 млн в месяц, что по нынешнему курсу около 730 млн грн.

Об этом Маск заявил в Twitter.

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— Министерство обороны не финансирует, но несколько других стран, организаций и частных лиц платят за 11-25 тыс. терминалов. Спасибо. SpaceX теряет около $20 млн в месяц из-за неоплаченных услуг и затрат, связанных с усиленными мерами безопасности для защиты от кибератак, но мы продолжим это делать, — заявил миллиардер.

Известно, что ранее Маск хотел прекратить финансирование Starlink в Украине. Он жаловался на высокую затратность, и хотел перекинуть эти обязательства на Пентагон. Впрочем, спустя время он передумал, и даже отозвал свой запрос Министерству обороны США. 

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Действия Маска в последний месяц кажутся очень странными — в начале октября Маск посоветовал отдать Крым России, а жителям Донбасса самостоятельно решать, в какой стране жить.

После этого миллиардера обвинили в общении с Путиным, но Илон опроверг это. Спустя время он отказал Украине в развертывании Starlink в Крыму, опасаясь ядерного удара от РФ.

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Starlink Илон Маск
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