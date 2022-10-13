Ілон Маск відмовив владі України у проханні включення супутникової мережі Starlink на території Криму. На думку мільярдера, спроба звільнення півострова від окупантів може призвести до ядерної війни.

Про це заявив політолог Ян Бреммер, який уважно стежить за Маском та його ставленням до РФ та України.

Ще в лютому Маск погодився на допомогу Україні, запустивши Starlink на території країни. Глава Tesla та SpaceX також передав нашим військовим термінали для доступу до супутникового зв’язку. Завдяки допомозі Маска та влади США наші захисники змогли безпечно підтримувати зв’язок один з одним навіть в умовах війни, яку розв’язала Росія.

Зараз дивляться

Втім, останнім часом робота Starlink в Україні бажає кращого. Один з українських чиновників заявив, що на фронті мережа дає сильні збої. Цілком можливо, що це через відключення зв’язку у тимчасово окупованих територіях. Маск не хотів, щоб до зв’язку мали доступ і окупанти.

За словами політолога Брамера, Маск розповів йому про прохання влади України включити Starlink на території Криму.

– Ілон відмовився з огляду на можливість ескалації, – заявив Ян.

Все це пов’язано з можливою розмовою Маска з Путіним, яка була перед публікаціями Ілона про мирне рішення між Україною та Росією. Мільярдер запропонував віддати Крим РФ, а мешканцям Донбасу вирішити, в якій країні вони хочуть жити.

Після цього Маска звинуватили у спілкуванні Путіна, але той спростував це і заявив, що востаннє спілкувався з диктатором 18 місяців тому на тему космосу.

Тепер Бреммер запевняє, що Путін сказав Маску про можливе застосування ядерної зброї, якщо Україна спробує повернути законні території Криму. І глава Starlink робить все, щоб не допустити цього.