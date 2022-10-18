Глава Tesla та SpaceX Ілон Маск відкликав запит щодо фінансування Пентагоном супутникової системи Starlink в Україні. Про це мільярдер заявив у Twitter, відповідаючи на запитання одного з інвесторів Tesla.

– SpaceX вже відкликала свій запит на фінансування, – сухо відповів Ілон.

SpaceX has already withdrawn its request for funding — Elon Musk (@elonmusk) October 17, 2022 Зараз дивляться

Глава Tesla також розкрив кількість терміналів, які працюють на території України. Як виявилось, трохи менше половини з них платять за послуги.

– Якщо бути точним, то в Україну було відправлено 25 300 терміналів, але зараз лише 10 630 платять за обслуговування, – додав інженер.

To be precise, 25,300 terminals were sent to Ukraine, but, at present, only 10,630 are paying for service — Elon Musk (@elonmusk) October 17, 2022

Нагадаємо, що у жовтні Маск вразив світ своїми заявами щодо війни в Україні. Мільярдер запропонував нашому керівництву віддати тимчасово окупований Крим Росії, а жителі Донбасу мають самі вирішувати, частиною якої країни їм бути. Після цього Маска почали критикувати у мережах – аналогічно зробили й українські зірки.

Через кілька днів Маска звинуватили в нещодавньому спілкуванні з Путіним, після якого Ілон опублікував свій божевільний план мирного вирішення війни.

Через деякий час він заявив, що більше не хоче підтримувати роботу Starlink в Україні, адже на це витрачає великі гроші. Після цього він також відмовив Україні у підключенні Starlink на території Криму, бо не хоче, щоб почалася ядерна війна. На думку Ілона, вона настане у тому випадку, якщо наші захисники захочуть повернути півострів Україні.

Згодом Маск все ж таки погодився спонсорувати Starlink в Україні і тепер відкликав запит на фінансування системи Пентагоном.