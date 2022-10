Глава Tesla та SpaceX Ілон Маск відкликав запит щодо фінансування Пентагоном супутникової системи Starlink в Україні. Про це мільярдер заявив у Twitter, відповідаючи на запитання одного з інвесторів Tesla.

SpaceX has already withdrawn its request for funding

Глава Tesla також розкрив кількість терміналів, які працюють на території України. Як виявилось, трохи менше половини з них платять за послуги.

To be precise, 25,300 terminals were sent to Ukraine, but, at present, only 10,630 are paying for service

— Elon Musk (@elonmusk) October 17, 2022