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Ілон Маск відкликав прохання Пентагону у фінансуванні Starlink в Україні

18 Жовтня 2022, 09:44
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Илон Маск
Джерело: Getty Images

Глава Tesla та SpaceX Ілон Маск відкликав запит щодо фінансування Пентагоном супутникової системи Starlink в Україні. Про це мільярдер заявив у Twitter, відповідаючи на запитання одного з інвесторів Tesla.

– SpaceX вже відкликала свій запит на фінансування, – сухо відповів Ілон.

Глава Tesla також розкрив кількість терміналів, які працюють на території України. Як виявилось, трохи менше половини з них платять за послуги.

– Якщо бути точним, то в Україну було відправлено 25 300 терміналів, але зараз лише 10 630 платять за обслуговування, – додав інженер.

Нагадаємо, що у жовтні Маск вразив світ своїми заявами щодо війни в Україні. Мільярдер запропонував нашому керівництву віддати тимчасово окупований Крим Росії, а жителі Донбасу мають самі вирішувати, частиною якої країни їм бути. Після цього Маска почали критикувати у мережах – аналогічно зробили й українські зірки.

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Через кілька днів Маска звинуватили в нещодавньому спілкуванні з Путіним, після якого Ілон опублікував свій божевільний план мирного вирішення війни.

Через деякий час він заявив, що більше не хоче підтримувати роботу Starlink в Україні, адже на це витрачає великі гроші. Після цього він також відмовив Україні у підключенні Starlink на території Криму, бо не хоче, щоб почалася ядерна війна. На думку Ілона, вона настане у тому випадку, якщо наші захисники захочуть повернути півострів Україні.

Згодом Маск все ж таки погодився спонсорувати Starlink в Україні і тепер відкликав запит на фінансування системи Пентагоном.

Теги
SpaceX Starlink Ілон Маск
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