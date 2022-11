Илон Маск анонсировал будущие обновления Twitter. Совсем скоро в сервисе появятся длинные сообщения, а также монетизацию контента.

Об этом миллиардер заявил в соцсети, которую купил в средине осени 2022.

Twitter will soon add ability to attach long-form text to tweets, ending absurdity of notepad screenshots

— Elon Musk (@elonmusk) November 5, 2022