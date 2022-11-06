Илон Маск анонсировал будущие обновления Twitter. Совсем скоро в сервисе появятся длинные сообщения, а также монетизацию контента.

Об этом миллиардер заявил в соцсети, которую купил в средине осени 2022.

— Twitter скоро добавит возможность прикреплять длинные текст к публикациям, покончив с абсурдными скриншотами из блокнота, — заявил глава соцсети.

Twitter will soon add ability to attach long-form text to tweets, ending absurdity of notepad screenshots Сейчас смотрят — Elon Musk (@elonmusk) November 5, 2022

Так, многие годы пользователи были вынуждены публиковать скриншоты из заметок, если хотели обнародовать огромное количество текста. Известно, что в публикации разрешается использовать только 280 символов, что критически мало во время обсуждения различных тем.

В добавок к этому, Маск хочет монетизировать контент в любых его проявлениях. Что именно это значит — неизвестно. Возможно, блогеры смоіігут зарабатывать деньги за просмотры.

Twitter также обзаведется более продвинутым поиском, который будет удобнее нынешнего.

— Поиск напоминает мне Infoseek 1998 года! Он также скоро станет намного лучше, — добавил миллиардер.

Напомним, что Илон Маск приобрел Twitter за $44 млрд, и с первых дней вносит свои кардинальные изменения. Так, миллиардер стал единым владельцем сервиса, а совсем недавно Маск уволил около 50% сотрудников. В компании заявили, что это необходимо для улучшения компании.