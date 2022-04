Ілон Маск придбав 9,2% усіх акцій соцмережі Twitter – тепер мільярдер є співвласником популярного сервісу.

За даними Комісії з цінних паперів, глава Tesla придбав цінні папери до 14 березня. Маск довгий час був одним із найпопулярніших персон у Twitter – зараз на його сторінку підписано понад 80 млн користувачів.

Нещодавно мільярдер створив опитування про свободу слова для своєї аудиторії.

Free speech is essential to a functioning democracy.

Do you believe Twitter rigorously adheres to this principle?

— Elon Musk (@elonmusk) March 25, 2022