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Інтернет

Ілон Маск придбав майже 10% акцій Twitter на тлі критики соцмережі

4 Квітня 2022, 16:19
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Илон Маск
Джерело: Getty Images

Ілон Маск придбав 9,2% усіх акцій соцмережі Twitter – тепер мільярдер є співвласником популярного сервісу.

За даними Комісії з цінних паперів, глава Tesla придбав цінні папери до 14 березня. Маск довгий час був одним із найпопулярніших персон у Twitter – зараз на його сторінку підписано понад 80 млн користувачів.

Нещодавно мільярдер створив опитування про свободу слова для своєї аудиторії.

– Свобода слова потрібна для функціонуючої демократії. Чи вважаєте ви, що Twitter суворо дотримується цього принципу? – запитав Маск.

З більш ніж 2 млн відповідей, 70% користувачів вважає, що Twitter обмежує це право.

За даними експертів, акції 9,2% акцій Twitter коштували Ілону $2,89 млрд. Він нерідко критикував соцмережу саме через відсутність свободи слова.

– Враховуючи, що Twitter де-факто служить громадським майданчиком, недотримання принципів свободи слова фундаментально підриває демократію, – заявив Маск.

Нагадаємо, що раніше глава Tesla відмовився блокуватися російськими ЗМІ за допомогою Starlink на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну з 24 лютого. Тоді Маск послався на свободу слова, і не може заблокувати думку інших через цей принцип.

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Теги
Twitter , Ілон Маск
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