Илон Маск приобрел 9,2% всех акции соцсети Twitter — теперь миллиардер является совладельцем популярного сервиса.

Согласно данным Комиссии по ценным бумагам, глава Tesla приобрел ценные бумаги до 14 марта. Маск долгое время был один из самых популярных людей в Twitter — сейчас на его страницу подписано более 80 млн пользователей.

Совсем недавно миллиардер создал опрос о свободе слова для своей аудитории.

Free speech is essential to a functioning democracy.

Do you believe Twitter rigorously adheres to this principle?

— Elon Musk (@elonmusk) March 25, 2022