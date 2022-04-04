Илон Маск приобрел 9,2% всех акции соцсети Twitter — теперь миллиардер является совладельцем популярного сервиса.

Согласно данным Комиссии по ценным бумагам, глава Tesla приобрел ценные бумаги до 14 марта. Маск долгое время был один из самых популярных людей в Twitter — сейчас на его страницу подписано более 80 млн пользователей.

Совсем недавно миллиардер создал опрос о свободе слова для своей аудитории.

— Свобода слова необходима для функционирующей демократии. Считаете ли вы, что Twitter строго придерживается этого принципа? — спросил Маск.

Free speech is essential to a functioning democracy. Do you believe Twitter rigorously adheres to this principle? — Elon Musk (@elonmusk) March 25, 2022

Из более чем 2 млн ответов, 70% пользователей считает, что Twitter ограничивает это право.

По данным экспертов, акции 9,2% акций Twitter обошлись Илону $2,89 млрд. Он нередко критиковал соцсеть именно за отсутствие свободы слова.

— Учитывая, что Twitter де-факто служит общественной площадкой, несоблюдение принципов свободы слова фундаментально подрывает демократию, — заявил Маск.

Напомним, что ранее глава Tesla отказалcя блокироваться российские СМИ с помощью Starlink на фоне полномасштабного вторжения России в Украину с 24 февраля. Тогда Маск сослался на свободу слова, и не может заблокировать мнение других из-за этого принципа.