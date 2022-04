Tesla поставила рекордну кількість транспорту – 310 048 електрокарів за перші три місяці 2022 року. Сам глава компанії Ілон Маск вважає, що цей квартал був надзвичайно складним для його корпорації.

Так, за перші три місяці 2022 року постачання зросло на 68%, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року.

У 2022 році дефіцит компонентів не вдалося подолати, і на тлі війни ситуація з нестачею мікросхем лише посилилася. Сам же Маск у Twitter повідомив, що головні проблеми – порушений ланцюжок постачання та короткочасне закриття заводу Tesla у Шанхаї через Covid-обмеження. У Китаї спостерігаються ознаки нового спалаху цього небезпечного вірусу.

This was an *exceptionally* difficult quarter due to supply chain interruptions & China zero Covid policy.

Outstanding work by Tesla team & key suppliers saved the day.

— Elon Musk (@elonmusk) April 2, 2022