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Илон Маск отказался блокировать российские СМИ через Starlink

5 марта 2022, 10:05
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Илон Маск
Источник: Depositphotos

Илон Маск отказался блокировать российские СМИ с помощью StarLink. Так, миллиардер не хочет идти на этот шаг из-за принципа абсолютной свободы слова.

— Некоторые правительства (но не Украина) попросили с помощью Starlink заблокировать российские источники новостей. Мы не будем этого делать, разве что под прицелом. Извините, что я абсолютист свободы слова, — заявил глава Tesla в Twitter.

Ранее самый богатый человек в мире выразил поддержку Украине. Он опубликовал твит с флагами нашей страны и пожелал нам оставаться сильными.

Напомним, что миллиардер на стороне Украины, как и весь цивилизованный мир. Ранее глава Минцифры Михаил Федоров обратился к Маску за помощью — нашей стране необходим спутниковый интернет Starlink, который обеспечивает покрытие беспроводной сети по всему земному шару.

Глава SpaceX ответил на просьбу, предоставив необходимую аппаратуру нашей стране. Кроме этого, инженеры компании включили мобильный роуминг, чтобы фазированная антенная решетка могла поддерживать сигнал во время движения транспортного средства.

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Теги
Starlink , Илон Маск
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