Глава Tesla Ілон Маск представив новий витвір своєї компанії – свисток. Він отримав назву Cyberwhistle або кіберсвисток, і коштує $50.

Blow the whistle on Tesla! https://t.co/c86hLA0iQK

Мільярдер також встиг пожартувати у коментарях під публікацією про серветку від Apple, яка продається з осені 2021 року за ціною від 750 грн.

Don’t waste your money on that silly Apple Cloth, buy our whistle instead!

— Elon Musk (@elonmusk) December 1, 2021