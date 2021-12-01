Глава Tesla Ілон Маск представив новий витвір своєї компанії – свисток. Він отримав назву Cyberwhistle або кіберсвисток, і коштує $50.

Blow the whistle on Tesla!https://t.co/c86hLA0iQK — Elon Musk (@elonmusk) December 1, 2021

Мільярдер також встиг пожартувати у коментарях під публікацією про серветку від Apple, яка продається з осені 2021 року за ціною від 750 грн.

– Не витрачайте гроші на цю дурну серветку для дисплея від Apple, купіть натомість наш свисток! – іронічно прокоментував Маск.

Don’t waste your money on that silly Apple Cloth, buy our whistle instead! — Elon Musk (@elonmusk) December 1, 2021

Це своєрідне глузування з компанії, яка пропонує звичайний шматок тканини за величезні гроші. Свисток від Tesla – вдала відповідь Apple.

Щоправда, купити його не так просто – Cyberwhistle випускається обмеженим тиражем.

– Це колекційний предмет преміум-класу, виготовлений з нержавіючої медичної сталі, – повідомляється на сайті Tesla.

Свисток розкупили за годину після публікації Маска в Twitter про нього. Наразі перекупники на Ebay розпродують їх за ціною від $2 тис.

Нагадаємо, що Tesla вміє заробляти на незвичайних аксесуарах та автомобілях, які ще навіть не надійшли у виробництво. Ще у 2019 році Маск анонсував новий електричний пікап Cybetruck, який вже замовили на $80 млрд.