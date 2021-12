Глава Tesla Илон Маск представил новое творение своей компании — свисток. Он получил название Cyberwhistle или киберсвисток, и стоит $50.

Blow the whistle on Tesla! https://t.co/c86hLA0iQK

Миллиардер также успел пошутить в комментариях под публикацией о салфетке от Apple, которая продается с осени 2021 года по цене от 750 грн.

Don’t waste your money on that silly Apple Cloth, buy our whistle instead!

— Elon Musk (@elonmusk) December 1, 2021