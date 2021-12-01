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Илон Маск представил киберсвисток от Tesla за $50: раскупили за час

1 декабря 2021, 09:47
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Cyberwhistle

Глава Tesla Илон Маск представил новое творение своей компании — свисток. Он получил название Cyberwhistle или киберсвисток, и стоит $50.

Миллиардер также успел пошутить в комментариях под публикацией о салфетке от Apple, которая продается с осени 2021 года по цене от 750 грн.

— Не тратьте деньги на эту глупую салфетку для дисплея от Apple, купите вместо этого наш свисток!, — иронично прокомментировал Маск.

Это своеобразная насмешка над компанией, которая предлагает обычный кусок ткани за огромные деньги. Свисток от Tesla — удачный ответ Apple.

Правда, купить его не так просто — Cyberwhistle выпускается ограниченным тиражом.

— Это коллекционный предмет премиум-класса, сделанный из нержавеющей медицинской стали, — сообщается на сайте Tesla. 

Свисток раскупили спустя час после публикации Маска в Twitter о нем. Теперь перекупщики на Ebay распродают их по цене от $2 тыс.

Cyberwhistle

Напомним, что Tesla умеет зарабатывать на необычных аксессуарах и автомобилях, которые еще даже не поступили в производство. Еще в 2019 году Маск анонсировал новый электрический пикап Cybetruck, который уже предзаказали на $80 млрд.

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Теги
Tesla , Илон Маск
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