Глава Tesla Илон Маск представил новое творение своей компании — свисток. Он получил название Cyberwhistle или киберсвисток, и стоит $50.

Blow the whistle on Tesla!https://t.co/c86hLA0iQK — Elon Musk (@elonmusk) December 1, 2021

Миллиардер также успел пошутить в комментариях под публикацией о салфетке от Apple, которая продается с осени 2021 года по цене от 750 грн.

— Не тратьте деньги на эту глупую салфетку для дисплея от Apple, купите вместо этого наш свисток!, — иронично прокомментировал Маск.

Don’t waste your money on that silly Apple Cloth, buy our whistle instead! — Elon Musk (@elonmusk) December 1, 2021

Это своеобразная насмешка над компанией, которая предлагает обычный кусок ткани за огромные деньги. Свисток от Tesla — удачный ответ Apple.

Правда, купить его не так просто — Cyberwhistle выпускается ограниченным тиражом.

— Это коллекционный предмет премиум-класса, сделанный из нержавеющей медицинской стали, — сообщается на сайте Tesla.

Свисток раскупили спустя час после публикации Маска в Twitter о нем. Теперь перекупщики на Ebay распродают их по цене от $2 тыс.

Напомним, что Tesla умеет зарабатывать на необычных аксессуарах и автомобилях, которые еще даже не поступили в производство. Еще в 2019 году Маск анонсировал новый электрический пикап Cybetruck, который уже предзаказали на $80 млрд.