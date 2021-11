Глава Tesla Ілон Маск посварився з колишнім кандидатом у президенти США Берні Сандерсом, який закликав вилучати з мільярдерів більший податок.

We must demand that the extremely wealthy pay their fair share. Period. — Bernie Sanders (@SenSanders) November 13, 2021

– Ми маємо вимагати, щоб багаті люди сплачували справедливі податки, – написав 80-річний Сандерс у Twitter.

Маск моментально відповів на заяви політика.

I keep forgetting that you’re still alive — Elon Musk (@elonmusk) November 14, 2021

– Я весь час забуваю, що ви все ще живі, – відповів голова Tesla.

Відомо, що на початку листопада Маск продав акцій компанії на суму $7 млрд, щоб виплатити податок. Глава Tesla та SpaceX заявив, що він не отримує зарплату чи бонуси з керівництва компаніями, і продаж акцій – єдина можливість виплатити обов’язкові податки.

Want me to sell more stock, Bernie? Just say the word … — Elon Musk (@elonmusk) November 14, 2021

– Хочеш, я продам більше акцій, Берні? Просто скажи слово, – додав глава Tesla.

Варто зазначити, що влада США хоче обкласти мільярдерів податком на нереалізований прибуток. Платити доведеться у тому випадку, якщо вартість акцій підвищується, навіть якщо їх не планують продавати.

Нагадаємо, що у жовтні Ілон Маск побив рекорд Forbes. На кінець жовтня його капітал становив $271,3 млрд на тлі зростання акцій Tesla у ціні. І хоча глава компанії не отримує заробітної плати, його частка в пакеті цінних паперів помітно збільшила капітал. До цього на першому місці в списку Forbes був творець Amazon Джефф Безос – його статки сягали $212 млрд.