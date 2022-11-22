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Ілон Маск відклав продаж підписки Twitter Blue

22 Листопада 2022, 10:01
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Ілон Маск Twitter
Джерело: Getty Images

Американський мільярдер Ілон Маск відклав продаж підписки Twitter Blue.

Призупинення перезапуску Blue Verified буде доти, доки не буде досягнуто високого ступеня впевненості в тому, що користувачі перестануть видавати себе за інших людей і створювати фейкові акаунти. Про це Маск заявив у Twitter.

– Утримаймося від повторного запуску Blue Verified доти, доки не буде отримана висока впевненість у припиненні уособлення. Ймовірно, використовуватиметься інша перевірка кольорів для організацій, ніж для окремих осіб, – написав новий власник соцмережі.

Нагадаємо, 12 листопада у Twitter тимчасово відключили функцію платної синьої галочки – Twitter Blue. Це пов’язано з різким збільшенням кількості підроблених акаунтів.

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Запустили її 9 листопада, вартість – $7,99 на місяць. Раніше ця галочка була лише у тих користувачів, особистість яких підтвердила компанія, найчастіше – політики, зірки. Після нововведення її міг придбати фактично кожен охочий, який надав Apple ID та номер телефону.

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