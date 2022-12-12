В Twitter снова вернули платную верификацию аккаунтов синей галочкой Twitter Blue. Услуга была недоступной в ноябре после наплыва фейковых аккаунтов.

И хотя ценник на услугу составляет $8, владельцам iPhone или любых других устройств Apple придется платить $11 — на $3 дороже.

Все из-за огромной комиссии в 30% от любой покупки через гаджеты компании — ранее Илон уже критиковал такую ценовую политику Apple.

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Помимо значка верификации возле имени, пользователи Twitter также получат возможность редактирования своих публикаций. Об этом просили многие пользователи годами, но Маск решил ввести функцию на платной основе.

Впрочем, есть и те, кто не очень рад нововведениям — возможность редактирования может привести к дезинформации.

Дополнительные функции Twitter Blue включают кнопку редактирования. К списку преимуществ — отображение меньшего количества рекламы, приоритетное отображение публикацией, а также возможность просмотра видео в лучшем качестве.

Ранее синяя галочка использовалась в качестве инструмента проверки для компаний, политиков и знаменитостей. Twitter выдавал галочку бесплатно — но только сама фирма решала, кому она достанется.

Впрочем, Маск был несогласен с подобным решением, и после приобретения соцсети принялся за продажу услуги всем желающим. После этого пользователи начали выдаваться себя за знаменитостей и крупных компаний, и многие даже выдавали себя за Маска. Миллиардеру пришлось отказаться от верификации, и теперь она снова доступна.