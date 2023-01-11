Ілон Маск потрапив до Книги рекордів Гіннеса. Щоправда, йому вдалося це зробити завдяки фінансовим невдачам.

Так, це сталося завдяки тяжкому для всіх 2022 року, за який його статки скоротилися на $182 млрд.

Представники Книги рекордів Гіннеса зазначили, що встановити точну цифру збитків Маска майже неможливо, оскільки багато ЗМІ говорять про втрати понад $200 млрд. Утім, глава Tesla точно побив попередній рекорд $58,6 млрд – таку суму втратив японський інвестор Масаесі Сона у 2000 році.

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Що стосується Маска, то він втратив прибуток на тлі різкого падіння вартості акцій Tesla – близько 65% вартості. Для компанії це найгірший рік за всю історію існування. На тлі невдачі Ілон тепер не найбагатша людина – перше місце займає Бернар Арно, який володіє компаніями Louis Vuitton, Moet і Hennessy.

Звичайно, Маск — не єдиний мільярдер, чиї статки постраждали минулого року. Багачі зі США загалом втратили $600 млрд.

Справи в Ілона йдуть не найкращим чином – у середині січня Маска судитимуть, але він намагається перенести розгляд справи із Сан-Франциско до Техасу. Все через негативну репутацію в окрузі, яка може вплинути на результат справи з акціонерами Tesla.