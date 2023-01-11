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Ілон Маск потрапив до Книги рекордів Гіннеса за фінансові невдачі

11 Січня 2023, 10:00
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Илон Маск
Джерело: Getty Images

Ілон Маск потрапив до Книги рекордів Гіннеса. Щоправда, йому вдалося це зробити завдяки фінансовим невдачам.

Так, це сталося завдяки тяжкому для всіх 2022 року, за який його статки скоротилися на $182 млрд.

Представники Книги рекордів Гіннеса зазначили, що встановити точну цифру збитків Маска майже неможливо, оскільки багато ЗМІ говорять про втрати понад $200 млрд. Утім, глава Tesla точно побив попередній рекорд $58,6 млрд – таку суму втратив японський інвестор Масаесі Сона у 2000 році.

Зараз дивляться

Що стосується Маска, то він втратив прибуток на тлі різкого падіння вартості акцій Tesla – близько 65% вартості. Для компанії це найгірший рік за всю історію існування. На тлі невдачі Ілон тепер не найбагатша людина – перше місце займає Бернар Арно, який володіє компаніями Louis Vuitton, Moet і Hennessy.

Звичайно, Маск — не єдиний мільярдер, чиї статки постраждали минулого року. Багачі зі США загалом втратили $600 млрд.

Справи в Ілона йдуть не найкращим чином – у середині січня Маска судитимуть, але він намагається перенести розгляд справи із Сан-Франциско до Техасу. Все через негативну репутацію в окрузі, яка може вплинути на результат справи з акціонерами Tesla.

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Ілон Маск Книга рекордів Гіннеса
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