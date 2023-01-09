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Боится проиграть: Илон Маск не хочет судиться с акционерами Tesla за пределами Техаса

9 января 2023, 14:19
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Илон Маск
Источник: Getty Images

Илон Маск просит суд перенести дело о его публикациях в Twitter из Сан-Франциско в Техас. Все из-за негативного освещения миллиардера в местных СМИ, что  это может повлиять на исход дела.

Речь идет об иске акционеров касаемо Tesla — в августе 2018 года Маск сказал, что у него достаточно финансов, чтобы выкупить компанию по цене $420 за акцию. Заявления главы корпорации привели к резкому скачку цен.

Еще прошлой весной в результате победы акционеров судья Эдвард Чен постановил, что публикации Маска были ложными и безрассудными.

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Известно, что разбирательство запланировано на 17 января, и адвокаты миллиардера добиваются переноса локации в Техас. В этот район входит столица штата Остин, куда Маск переместил свою компанию по производству электромобилей Tesla в конце 2021 года.

Если перенести не получится, защита хочет отложить разбирательство, пока в обществе не утихнет критика  решения о покупке Twitter.

Впрочем, дела у богача идут и без судебных дел не лучшим образом — в конце декабря Илон Маск стал первым человеком, потерявшим $200 млрд. Все из-за низкой стоимости акций Tesla и проблем внутри Twitter.

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Источник
The Guardian
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Илон Маск
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