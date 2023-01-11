Илон Маск попал в Книгу рекордов Гиннесса. Правда, ему удалось это сделать благодаря финансовым неудачам.

Так, это случилось благодаря тяжелому для всех 2022 году, за который его состояние сократилось на $182 млрд.

Представители Книги рекордов Гиннеса отметили, что установить точную цифру убытков Маска почти невозможно, поскольку многие СМИ говорят о потерях более чем $200 млрд. Впрочем, глава Tesla точно побил предыдущий рекорд в $58,6 млрд — такую сумму потерял японский инвестор Масаеси Сона в 2000 году.

Сейчас смотрят

Что касается Маска, то он потерял прибыль на фоне резкого падения стоимости акций Tesla — около 65% от стоимости. Для компании это худший год за всю историю существования. На фоне неудачи Илон теперь не самый богатый человек — первое место занимает Бернар Арно, который владеет компаниями Louis Vuitton, Moët и Hennessy.

Конечно, Маск — не единственный миллиардер, чье состояние пострадало в прошлом году. Богачи из США в общей сложности потеряли $600 млрд.

Дела у Илона идут не лучшим образом — в средине января Маска будут судить, но он пытается перенести рассмотрение дела из Сан-Франциско в Техас. Все из-за негативной репутации в округе, которая может повлиять на исход дела с акционерами Tesla.