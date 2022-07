Ілон Маск передумав купувати Twitter – компанія готує позов

Мільярдер Ілон Маск розриває угоду про купівлю Twitter на $44 млрд. Відповідну заяву Маск подав Комісії з цінних паперів і бірж у п’ятницю, 8 липня.

За словами адвокатів, причиною такого рішення стало не виконання компанією Twitter своїх договірних зобов’язань.

Перш ніж укладати угоду з Twitter, Маск просив надати дані про кількість фейкових акаунтів у соцмережі, однак компанія нібито надала не всю інформацію.

Тож у листі мільярдер зазначає, що має право вийти з угоди.

Через розірвання угоди Twitter готується подати на Ілона Маска до суду.

– Рада директорів Twitter має намір закрити угоду за ціною та умовами, які були погоджені із шановним Маском, і планує подати до суду, щоб забезпечити дотримання угоди про злиття. Ми впевнені, що виграємо в канцлерському суді Делавера, – заявив голова ради директорів Twitter Брет Тейлор.

The Twitter Board is committed to closing the transaction on the price and terms agreed upon with Mr. Musk and plans to pursue legal action to enforce the merger agreement. We are confident we will prevail in the Delaware Court of Chancery.

— Bret Taylor (@btaylor) July 8, 2022