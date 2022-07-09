Ілон Маск передумав купувати Twitter – компанія готує позов

Мільярдер Ілон Маск розриває угоду про купівлю Twitter на $44 млрд. Відповідну заяву Маск подав Комісії з цінних паперів і бірж у п’ятницю, 8 липня.

За словами адвокатів, причиною такого рішення стало не виконання компанією Twitter своїх договірних зобов’язань.

Перш ніж укладати угоду з Twitter, Маск просив надати дані про кількість фейкових акаунтів у соцмережі, однак компанія нібито надала не всю інформацію.

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Тож у листі мільярдер зазначає, що має право вийти з угоди.

– Іноді Twitter ігнорував запити пана Маска, іноді він відхиляв їх з причин, які здавалися невиправданими, а іноді він стверджував, що виконує, надаючи пану Маску неповну або неналежну інформацію, — йдеться у листі.

Через розірвання угоди Twitter готується подати на Ілона Маска до суду.

– Рада директорів Twitter має намір закрити угоду за ціною та умовами, які були погоджені із шановним Маском, і планує подати до суду, щоб забезпечити дотримання угоди про злиття. Ми впевнені, що виграємо в канцлерському суді Делавера, – заявив голова ради директорів Twitter Брет Тейлор.