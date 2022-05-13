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Інтернет

Ілон Маск призупинив угоду з Twitter – акції компанії впали на 19%

13 Травня 2022, 14:01
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Илон Маск
Джерело: Getty Images

Ілон Маск призупинив угоду на $44 млрд про купівлю Twitter через перевірку фейкових акаунтів.

– Угода Twitter тимчасово призупинена в очікуванні подробиць, що підтверджують розрахунки, згідно з якими спамові/фейкові облікові записи справді становлять менше 5% користувачів, – написав Маск.

Після цієї заяви акції компанії Twitter на попередніх торгах впали на 19%, пише CNBC.

Раніше Twitter підрахував, що кількість фейкових або спам-акаунтів становить менше 5% її щоденних активних користувачів, що монетизуються, в першому кварталі 2022 року.

Сам Ілон Маск називав одним із його пріоритетів – видалення спам-ботів із платформи.

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Теги
Twitter, Ілон Маск
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