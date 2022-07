Илон Маск передумал покупать Twitter – компания готовит иск

Миллиардер Илон Маск разрывает соглашение о покупке Twitter на $44 млрд. Соответствующее заявление Маск подал Комиссии по ценным бумагам и биржам в пятницу, 8 июля.

По словам адвокатов, причиной такого решения стало невыполнение компанией Twitter своих договорных обязательств.

Прежде чем заключать соглашение с Twitter, Маск просил предоставить данные о количестве фейковых аккаунтов в соцсети, однако компания якобы предоставила не всю информацию.

Таким образом в письме миллиардер отмечает, что имеет право выйти из соглашения.

Из-за расторжения соглашения Twitter готовится подать на Илона Маска в суд.

– Совет директоров Twitter намерен закрыть сделку по цене и условиям, согласованным с уважаемым Маском, и планирует подать в суд, чтобы обеспечить соблюдение соглашения о слиянии. Мы уверены, что выиграем в канцлерском суде Делавера, – заявил глава совета директоров Twitter Брет Тейлор.

The Twitter Board is committed to closing the transaction on the price and terms agreed upon with Mr. Musk and plans to pursue legal action to enforce the merger agreement. We are confident we will prevail in the Delaware Court of Chancery.

— Bret Taylor (@btaylor) July 8, 2022