Илон Маск передумал покупать Twitter – компания готовит иск

Миллиардер Илон Маск разрывает соглашение о покупке Twitter на $44 млрд. Соответствующее заявление Маск подал Комиссии по ценным бумагам и биржам в пятницу, 8 июля.

По словам адвокатов, причиной такого решения стало невыполнение компанией Twitter своих договорных обязательств.

Прежде чем заключать соглашение с Twitter, Маск просил предоставить данные о количестве фейковых аккаунтов в соцсети, однако компания якобы предоставила не всю информацию.

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Таким образом в письме миллиардер отмечает, что имеет право выйти из соглашения.

– Иногда Twitter игнорировал запросы господина Маска, иногда он отклонял их по причинам, которые казались неоправданными, а иногда он утверждал, что выполняет, предоставляя господину Маску неполную или ненадлежащую информацию, — говорится в письме.

Из-за расторжения соглашения Twitter готовится подать на Илона Маска в суд.

– Совет директоров Twitter намерен закрыть сделку по цене и условиям, согласованным с уважаемым Маском, и планирует подать в суд, чтобы обеспечить соблюдение соглашения о слиянии. Мы уверены, что выиграем в канцлерском суде Делавера, – заявил глава совета директоров Twitter Брет Тейлор.