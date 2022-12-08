Ілон Маск обладнав штаб-квартиру Twitter спальнями для працівників, перетворивши порожні офіси та конференц-зали на зони відпочинку з матрацами та тумбочками.

У зв’язку з цим у Департаменті будівельної інспекції Сан-Франциско вирішили перевірити компанію на порушення міських правил.

– Існують різні вимоги до будівельних норм для житлових будівель, зокрема тих, що використовуються для короткострокового проживання, – заявив представник департаменту Патрік Ханнан.

У свою чергу Маск обурився такою перевіркою, дорікнувши меру Сан-Франциско Лондон Брід у неправильно розставлених пріоритетах на тлі недавнього випадку із загибеллю дитини від передозування фентанілом.

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– Місто Сан-Франциско атакує компанії, що надають ліжка для втомлених співробітників, замість того, аби забезпечувати безпеку дітей від фентанілу. Якими є ваші пріоритети, Лондон Брід? – заявив глава Twitter.

So city of SF attacks companies providing beds for tired employees instead of making sure kids are safe from fentanyl. Where are your priorities @LondonBreed!?https://t.co/M7QJWP7u0N — Elon Musk (@elonmusk) December 6, 2022

Нагадаємо, мільярдер раніше підштовхував співробітників Twitter переходити на хардкорний режим роботи. Ті працівники, які не погодилися, мали звільнитися за власним бажанням.