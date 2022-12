Ілон Маск обладнав штаб-квартиру Twitter спальнями для працівників, перетворивши порожні офіси та конференц-зали на зони відпочинку з матрацами та тумбочками.

У зв’язку з цим у Департаменті будівельної інспекції Сан-Франциско вирішили перевірити компанію на порушення міських правил.

У свою чергу Маск обурився такою перевіркою, дорікнувши меру Сан-Франциско Лондон Брід у неправильно розставлених пріоритетах на тлі недавнього випадку із загибеллю дитини від передозування фентанілом.

So city of SF attacks companies providing beds for tired employees instead of making sure kids are safe from fentanyl. Where are your priorities @LondonBreed!?https://t.co/M7QJWP7u0N

— Elon Musk (@elonmusk) December 6, 2022