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Інтернет

Ілон Маск поставив ультиматум тисячам співробітників Twitter: за неправильний вибір звільнять

16 Листопада 2022, 16:26
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Ілон Маск
Джерело: Getty Images

Ілон Маск поставив ультиматум співробітникам Twitter. Мільярдер закликав їх зробити вибір – звільнитися, або перейти на новий хардкорний режим.

Про це новий глава Twitter заявив у листі, який надіслав співробітникам компанії. Схоже, що звільнення 50% своїх підлеглих до роботи соцмережі недостатньо, щоб сервіс міг точно уникнути банкрутства.

Ті, хто погодився на нові умови, має натиснути на кнопку Так. Після цього відкриється посилання у браузері.

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Втім, знайдуться й ті, хто не захоче далі працювати з Маском – вони можуть проігнорувати листа до 17 листопада, після чого їх звільнять та видадуть вихідну допомогу у розмірі тримісячної зарплати.

У листі Маск додав, що робота в Twitter буде хардкорною – доведеться докладати набагато більше зусиль і витрачати більше часу.

Втім, мільярдер уже показав усю складність управління соцмережею. Днями Маск звільнив співробітника Twitter під час суперечки з ним. Колишній працівник вказав на помилки нового глави у розрахунках щодо швидкості роботи сервісу у різних країнах. Після цього скоротили ще двох людей за критику Ілона у робочих чатах.

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Джерело
The Washington Post
Теги
Twitter Ілон Маск
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