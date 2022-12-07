Ілон Маск тимчасово втратив статус найбагатшої у світі людини

Ілон Маск на короткий час втратив статус найбагатшої людини у світі. Мільярдер поступився лідерством своєму головному конкуренту – Бернару Арно. Про це свідчить рейтинг найбагатших людей світу від Forbes.

Так, станом на 7 грудня, статки глави Tesla, SpaceX, Starlink, Tiwtter і Nauralink впали нижче за $186 млрд. Водночас Бернар Арно, який володіє брендами Louis Vuitton, Moët і Hennessy, зміг заробити понад $186 млрд.

Проте це тривало недовго – тепер у Маска більше на $100 млн.

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Нагадаємо, що мільярдер посідав перше місце з вересня 2021 року. У листопаді 2021 року він став першою людиною у світі, чиї активи перевищили позначку $300 млрд.

2022 року Ілон поступово втрачає гроші. За останні 11 місяців він втратив $100 млрд. В усьому винні акції Tesla, які становлять величезну частку його капіталу. Також на багатство вплинуло і придбання Twitter за $44 млрд. Ілон не хотів вкидати свої гроші, але після судового розгляду пішов на цей крок.

Тепер мільярдеру потрібно думати, як повернути прибуток з Twitter після того, як компанії відмовилися від реклами усередині сервісу.