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Илон Маск оборудовал штаб-квартиру Twitter спальнями: правоохранители начали проверку

8 декабря 2022, 14:38
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Twitter
Источник: Unsplash

Илон Маск оборудовал штаб-квартиру Twitter спальнями для сотрудников. Миллиардер активно защищает свою идею — он хочет помочь уставшим сотрудникам.

Так, Илон упрекнул мэра Сан-Франциско Лондон Брид на фоне недавнего случая с гибелью ребенка от передозировки фентанилом. Недавно местные власти решили проверить жалобы сотрудников на спальные места в офисе Twitter, и Маск решил напомнить о правильности приоритетов.

— Поэтому город Сан-Франциско атакует компании, предоставляющие кровати для уставших сотрудников, вместо того, чтобы обеспечить безопасность детей от фентанила. Каковы ваши приоритеты, Лондон Брид, — заявил глава Twitter.

Все началось с решением Департамента строительной инспекции Сан-Франциско — они решили проверить компанию на наличие нарушения городских правил. Все из-за того, что Илон превратил пустые офисы и конференц-залы в зоны отдыха с матрасами и прикроватными тумбочками.

— Существуют разные требования к строительным нормам для жилых зданий, в том числе тех, которые используются для краткосрочного проживания, — заявил представитель департамента Патрик Ханнан. 

Решение Илона обустроить офис кроватями кажется логичным — миллиардер раньше подталкивал сотрудников Twitter переходить на хардкорный режим работы. Те работники, которые не согласились — должны были уволиться по собственному желанию.

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Источник
New York Post
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Илон Маск
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