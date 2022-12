Илон Маск оборудовал штаб-квартиру Twitter спальнями для сотрудников. Миллиардер активно защищает свою идею — он хочет помочь уставшим сотрудникам.

Так, Илон упрекнул мэра Сан-Франциско Лондон Брид на фоне недавнего случая с гибелью ребенка от передозировки фентанилом. Недавно местные власти решили проверить жалобы сотрудников на спальные места в офисе Twitter, и Маск решил напомнить о правильности приоритетов.

So city of SF attacks companies providing beds for tired employees instead of making sure kids are safe from fentanyl. Where are your priorities @LondonBreed!?https://t.co/M7QJWP7u0N

— Elon Musk (@elonmusk) December 6, 2022