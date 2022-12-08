Илон Маск оборудовал штаб-квартиру Twitter спальнями для сотрудников. Миллиардер активно защищает свою идею — он хочет помочь уставшим сотрудникам.

Так, Илон упрекнул мэра Сан-Франциско Лондон Брид на фоне недавнего случая с гибелью ребенка от передозировки фентанилом. Недавно местные власти решили проверить жалобы сотрудников на спальные места в офисе Twitter, и Маск решил напомнить о правильности приоритетов.

— Поэтому город Сан-Франциско атакует компании, предоставляющие кровати для уставших сотрудников, вместо того, чтобы обеспечить безопасность детей от фентанила. Каковы ваши приоритеты, Лондон Брид, — заявил глава Twitter.

So city of SF attacks companies providing beds for tired employees instead of making sure kids are safe from fentanyl. Where are your priorities @LondonBreed!?https://t.co/M7QJWP7u0N Сейчас смотрят — Elon Musk (@elonmusk) December 6, 2022

Все началось с решением Департамента строительной инспекции Сан-Франциско — они решили проверить компанию на наличие нарушения городских правил. Все из-за того, что Илон превратил пустые офисы и конференц-залы в зоны отдыха с матрасами и прикроватными тумбочками.

— Существуют разные требования к строительным нормам для жилых зданий, в том числе тех, которые используются для краткосрочного проживания, — заявил представитель департамента Патрик Ханнан.

Решение Илона обустроить офис кроватями кажется логичным — миллиардер раньше подталкивал сотрудников Twitter переходить на хардкорный режим работы. Те работники, которые не согласились — должны были уволиться по собственному желанию.