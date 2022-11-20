Ілон Маск може втратити громадянство США: жив нелегалом і купив диплом

Ілона Маска можуть позбавити громадянства США через його нелегальне перебування у штатах у 90-х роках. Про це стверджують у розслідувачі, які опублікували цілу серію публікацій у Twitter на цю тему.

В обліковому записі Сapitol Hunters з’явився цілий ланцюжок повідомлень з документами, в яких йдеться про нелегальне минуле мільярдера.

– Хтось повинен це сказати: Ілон Маск 27 років брехав про свої повноваження. Він не має ступеня бакалавра в галузі фізики або будь-якої іншої технічної галузі. До аспірантури не потрапив. Вибув зі школи у 1995 році і був нелегалом. Пізніше інвестори тихо зробили йому диплом, але не з науки, – повідомляють розслідувачі.

Someone has to say it: Elon Musk has lied for 27 years about his credentials. He does not have a BS in Physics, or any technical field. Did not get into a PhD program. Dropped out in 1995 & was illegal. Later, investors quietly arranged a diploma – but not in science. ????1/ pic.twitter.com/ziuOMblwLJ Зараз дивляться — capitolhunters (@capitolhunters) November 17, 2022

Після отримання несправжніх дипломів, Маск відкрив Tesla та SpaceX. Також у повідомленнях йдеться, що у 1995 році Ілон потрапив на аспірантуру з матеріалознавства у Стенфордському університеті, але пізніше покинув університет, через що не мав підстав перебувати на території США легально.

– Впіймати Ілона на брехні нескладно. 2013 року він казав, що йому довелося залишитися у навчальному закладі, щоб не вигнали з країни. Він також стверджував, що отримав візу на підставі бакалаврату, але це була брехня. Він не мав диплома у 1995 році. Він був нелегалом, – повідомляється на сторінці Сapitol Hunters.

Catching Elon in a lie isn’t hard. In 2013: “I had to [stay in school]..otherwise I’d get kicked out of the country.” (This is correct.) Then “since I already had my undergrad, I could..get an H1-B visa” (That’s a lie). In 1995 he had no degree, so no visa. He was illegal. 3/ pic.twitter.com/Xn9UYCYjuI — capitolhunters (@capitolhunters) November 17, 2022

Нагадаємо, що документи спливли після придбання Маском соцмережі Twitter за $44 млрд. Після цього мільярдер звільнив близько 50% усіх співробітників, а решті виставив ультиматум, змушуючи працювати старанніше. Також новий глава не виключає, що на Twitter чекає банкрутство.