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Ілон Маск може втратити громадянство США: жив нелегалом і купив диплом

20 Листопада 2022, 18:02
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Илон Маск
Джерело: Getty Images

Ілона Маска можуть позбавити громадянства США через його нелегальне перебування у штатах у 90-х роках. Про це стверджують у розслідувачі, які опублікували цілу серію публікацій у Twitter на цю тему.

В обліковому записі Сapitol Hunters з’явився цілий ланцюжок повідомлень з документами, в яких йдеться про нелегальне минуле мільярдера.

– Хтось повинен це сказати: Ілон Маск 27 років брехав про свої повноваження. Він не має ступеня бакалавра в галузі фізики або будь-якої іншої технічної галузі. До аспірантури не потрапив. Вибув зі школи у 1995 році і був нелегалом. Пізніше інвестори тихо зробили йому диплом, але не з науки, – повідомляють розслідувачі.

Після отримання несправжніх дипломів, Маск відкрив Tesla та SpaceX. Також у повідомленнях йдеться, що у 1995 році Ілон потрапив на аспірантуру з матеріалознавства у Стенфордському університеті, але пізніше покинув університет, через що не мав підстав перебувати на території США легально.

– Впіймати Ілона на брехні нескладно. 2013 року він казав, що йому довелося залишитися у навчальному закладі, щоб не вигнали з країни. Він також стверджував, що отримав візу на підставі бакалаврату, але це була брехня. Він не мав диплома у 1995 році. Він був нелегалом, – повідомляється на сторінці Сapitol Hunters.

Нагадаємо, що документи спливли після придбання Маском соцмережі Twitter за $44 млрд. Після цього мільярдер звільнив близько 50% усіх співробітників, а решті виставив ультиматум, змушуючи працювати старанніше. Також новий глава не виключає, що на Twitter чекає банкрутство.

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Twitter Ілон Маск США
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