Ілон Маск може втратити громадянство США: жив нелегалом і купив диплом

Ілона Маска можуть позбавити громадянства США через його нелегальне перебування у штатах у 90-х роках. Про це стверджують у розслідувачі, які опублікували цілу серію публікацій у Twitter на цю тему.

В обліковому записі Сapitol Hunters з’явився цілий ланцюжок повідомлень з документами, в яких йдеться про нелегальне минуле мільярдера.

Someone has to say it: Elon Musk has lied for 27 years about his credentials. He does not have a BS in Physics, or any technical field. Did not get into a PhD program. Dropped out in 1995 & was illegal. Later, investors quietly arranged a diploma – but not in science. ????1/ pic.twitter.com/ziuOMblwLJ

Зараз дивляться

— capitolhunters (@capitolhunters) November 17, 2022