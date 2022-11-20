Ілон Маск відновив акаунт колишнього президента США Дональда Трампа у Twitter після того, як чиновника назавжди забанило колишнє керівництво соцмережі. На такий крок мільярдер пішов після голосування, де долю облікового запису вирішували користувачі.

І хоча Маск розблокував Трампа нещодавно, на сторінку колишнього глави держави підписано вже 25 млн осіб.

Нагадаємо, що раніше Маск попросив фанатів дати свою реакцію на можливість відновлення облікового запису для політика. Під час опитування було підраховано понад 15 млн голосів, 51,8% проголосували За.

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– Народ висловився. Трампа буде відновлено, – написав Маск у Twitter.

The people have spoken. Trump will be reinstated. Vox Populi, Vox Dei. https://t.co/jmkhFuyfkv — Elon Musk (@elonmusk) November 20, 2022

Нагадаємо, що колишньому президенту США назавжди заборонили користуватися Twitter після захоплення Капітолія 6 січня 2021 року – тоді Трампа звинувачували у заохоченні бунту.

Втім, навіть сам Маск заявив, що голосування важко назвати чесним, адже величезну кількість голосів накрутили за допомогою ботів.

Примітно, що сам Трамп не дуже зацікавлений у поверненні до Twitter.

– Я не бачу для цього жодних причин, – заявив чиновник.

Раніше Дональд заявив, що знову хоче стати президентом США у 2024 році, а також похвалив Маска. Він заявив, що мільярдер завжди йому подобався, але розкритикував Twitter через ботів, які заполонили соцмережу.

Втім, поки у Маска справи з новою компанією йдуть не дуже – раніше мільярдер звільнив близько 50% усіх співробітників, а потім поставив ультиматум тим, хто залишився. Маск вимагає від працівників Twitter працювати старанніше або ж звільнятися. Не виключено, що соцмережа може стати банкрутом.