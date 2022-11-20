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Илон Маск может лишиться гражданства США: жил нелегалом и купил диплом

20 ноября 2022, 18:02
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Илон Маск
Источник: Getty Images

Илона Маска могут лишить гражданства США из-за его нелегального пребывания в штатах в 90-ых годах. Об этом утверждают в расследователи, которые опубликовали целую серию публикаций в Twitter на эту тему.

На аккаунте Сapitol Hunters появилась целая цепочка сообщений с документами, в которых говорится о нелегальном прошлом миллиардера.

— Кто-то должен это сказать: Илон Маск 27 лет лгал о своих полномочиях. У него нет степени бакалавра в области физики или какой-либо другой технической области. В аспирантуру не попал. Выбыл из школы в 1995 году и был нелегалом. Позже инвесторы тихо сделали ему диплом — но не по науке, — сообщают расследователи.

После получения ненастоящих дипломов, Маск открыл Tesla и SpaceX. Также в сообщениях говорится, что в 1995 году Илон попал на аспирантуру по материаловедению в Стэнфордском университете, но позже бросил университет, из-за чего не имел оснований находиться на территории США легально.

— Поймать Илона на лжи несложно. В 2013 году он говорил, что ему пришлось остаться в учебном заведении, чтобы не выгнали из страны. Он также утверждал, что получил визу на основании бакалавриата, но это была ложь. У него не было диплома в 1995 году. Он был нелегалом, — сообщается на странице Сapitol Hunters.

Напомним, что документы всплыли после приобретения Маском соцсети Twitter за $44 млрд. После этого миллиардер уволил около 50% всех сотрудников, а остальным выставил ультиматум, заставляя работать усерднее. Также новый глава не исключает, что Twitter ждет банкротство.

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Twitter Илон Маск США
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