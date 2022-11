Илона Маска могут лишить гражданства США из-за его нелегального пребывания в штатах в 90-ых годах. Об этом утверждают в расследователи, которые опубликовали целую серию публикаций в Twitter на эту тему.

На аккаунте Сapitol Hunters появилась целая цепочка сообщений с документами, в которых говорится о нелегальном прошлом миллиардера.

Someone has to say it: Elon Musk has lied for 27 years about his credentials. He does not have a BS in Physics, or any technical field. Did not get into a PhD program. Dropped out in 1995 & was illegal. Later, investors quietly arranged a diploma — but not in science. ????1/ pic.twitter.com/ziuOMblwLJ

