Илона Маска могут лишить гражданства США из-за его нелегального пребывания в штатах в 90-ых годах. Об этом утверждают в расследователи, которые опубликовали целую серию публикаций в Twitter на эту тему.

На аккаунте Сapitol Hunters появилась целая цепочка сообщений с документами, в которых говорится о нелегальном прошлом миллиардера.

— Кто-то должен это сказать: Илон Маск 27 лет лгал о своих полномочиях. У него нет степени бакалавра в области физики или какой-либо другой технической области. В аспирантуру не попал. Выбыл из школы в 1995 году и был нелегалом. Позже инвесторы тихо сделали ему диплом — но не по науке, — сообщают расследователи.

Someone has to say it: Elon Musk has lied for 27 years about his credentials. He does not have a BS in Physics, or any technical field. Did not get into a PhD program. Dropped out in 1995 & was illegal. Later, investors quietly arranged a diploma — but not in science. ????1/ pic.twitter.com/ziuOMblwLJ Сейчас смотрят — capitolhunters (@capitolhunters) November 17, 2022

После получения ненастоящих дипломов, Маск открыл Tesla и SpaceX. Также в сообщениях говорится, что в 1995 году Илон попал на аспирантуру по материаловедению в Стэнфордском университете, но позже бросил университет, из-за чего не имел оснований находиться на территории США легально.

— Поймать Илона на лжи несложно. В 2013 году он говорил, что ему пришлось остаться в учебном заведении, чтобы не выгнали из страны. Он также утверждал, что получил визу на основании бакалавриата, но это была ложь. У него не было диплома в 1995 году. Он был нелегалом, — сообщается на странице Сapitol Hunters.

Catching Elon in a lie isn’t hard. In 2013: “I had to [stay in school]..otherwise I’d get kicked out of the country.” (This is correct.) Then “since I already had my undergrad, I could..get an H1-B visa” (That’s a lie). In 1995 he had no degree, so no visa. He was illegal. 3/ pic.twitter.com/Xn9UYCYjuI — capitolhunters (@capitolhunters) November 17, 2022

Напомним, что документы всплыли после приобретения Маском соцсети Twitter за $44 млрд. После этого миллиардер уволил около 50% всех сотрудников, а остальным выставил ультиматум, заставляя работать усерднее. Также новый глава не исключает, что Twitter ждет банкротство.