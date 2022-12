Ілон Маск готовий залишити посаду глави Twitter, якщо цього захочуть самі користувачі соцмережі. Для цього мільярдер також створив голосування і за його підсумками глава Tesla може припинити керувати сервісом.

Так, на сторінці Маска з’явилося голосування на тему, чи він повинен піти з посади генерального директора сервісу. Ілон заявив, що візьме до уваги результати опитування.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.

— Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022