Ілон Маск готовий залишити посаду глави Twitter, якщо цього захочуть самі користувачі соцмережі. Для цього мільярдер також створив голосування і за його підсумками глава Tesla може припинити керувати сервісом.

Так, на сторінці Маска з’явилося голосування на тему, чи він повинен піти з посади генерального директора сервісу. Ілон заявив, що візьме до уваги результати опитування.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll. — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

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За стан на понеділок 13.00 більшість користувачів проголосували За – 57,5% проти 42,6%. Усього проголосувало 16,9 млн осіб.

Нижче під голосуванням мільярдер зазначив, що серйозно ставиться до варіанта піти з посади директора, а також загадково попередив користувачів.

– Як то кажуть, будь обережний зі своїми бажаннями, інакше вони можуть стати реальністю, – написав Маск.

Втім, Ілон з моменту придбання Twitter за $44 млрд мільярдер дивує своїх підписників. Так, глава Tesla додавав і прибирав синю галочку верифікації для звичайних користувачів, відновив обліковий запис Дональда Трампа та Каньє Веста, а також зробив амністію для всіх заблокованих облікових записів усередині сервісу.

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Після цього мільярдер заблокував акаунти журналістів та сторінку, яка відстежувала місцеперебування його приватного літака. Маск прибрав ці сторінки, тому що вони йому не подобалися – це суперечить заявам, коли Ілон раніше говорив про свободу слова перед придбанням компанії.

Щоправда, після критики в інтернеті Маск поновив сторінки журналістів у Twitter.