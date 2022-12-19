Илон Маск готов покинуть пост главы Twitter, если этого захотят сами пользователи соцсети. Для этого миллиардер также создал голосование, и по его итогам глава Tesla может прекратить управлять сервисом.

Так, на странице Маска появилось голосование на тему, должен ли он уйти с поста генерального директора сервиса. Илон заявил, что примет к сведению результаты опроса.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll. — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

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По состояние на понедельник 13.00, большинство пользователей проголосовали За — 57,5% против 42,6%. Всего проголосовало 16,9 млн человек.

Ниже под голосованием миллиардер отметил, что серьезно относится к варианту уйти из поста директора, а также загадочно предупредил пользователей.

— Как говорится, будь осторожен со своими желаниями, иначе они могут стать реальностью, — написал Маск.

Впрочем, Илон с момента приобретения Twitter за $44 млрд, миллиардер удивляет своих подписчиков. Так, глава Tesla добавлял и убирал синюю галочку верификации для обычных пользователей, восстановил аккаунт Дональда Трампа и Канье Уэста, а также сделал амнистию для всех заблокированных аккаунтов внутри сервиса.

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После этого миллиардер заблокировал аккаунты журналистов и страницу, которая отслеживала местоположение его частного самолета. Маск убрал эти страницы, потому что они ему не нравились — это противоречит заявлениям, когда Илон ранее говорил о свободе слова перед приобретением компании.

Правда, после критики в интернете Маск восстановил страницы журналистов в Twitter.