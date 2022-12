Илон Маск готов покинуть пост главы Twitter, если этого захотят сами пользователи соцсети. Для этого миллиардер также создал голосование, и по его итогам глава Tesla может прекратить управлять сервисом.

Так, на странице Маска появилось голосование на тему, должен ли он уйти с поста генерального директора сервиса. Илон заявил, что примет к сведению результаты опроса.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.

— Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022