Ілон Маск розкрив подробиці розробки штучного інтелекту, щоб конкурувати з ChatGPT. Подібними розробками зараз займаються Microsoft і Google.

Так, мільярдер готовий узяти участь у перегонах створення штучного інтелекту, вважаючи Microsoft і Google двома важковаговиками.

В інтерв’ю Такеру Карлсону Маск заявив, що його розробка спробує зрозуміти природу Всесвіту. На думку глави Twitter, якщо його розробці вдасться розібратися в людстві, вона з меншою ймовірністю знищить його. Для цього він у березні зареєстрував нову компанію під назвою X.AI.

Ця розробка може стати частиною створення супердодатку під назвою X, у якому будуть усі необхідні функції для користувачів смартфонів.

Що стосується вже наявних чат-ботів на кшталт ChatGPT, то вони стали занадто політкоректними.

Нагадаємо, що заради нейромережі компанія Samsung відмовилася від пошуковика Google на користь Bing від Microsoft. Контракт, які тривав 12 років, приносив щорічно корпорації $3 млрд щорічно. Усе через впровадження нейромережі в пошук від Microsoft, що помітно поліпшить функціонал браузера для користувачів.