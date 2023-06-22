Марк Цукерберг ответил на вызов Илона Маска устроить поединок. Учитывая неординарность обоих миллиардеров, шутка может обрести серьезный характер.

Недавно Илон написал в Twitter, что он готов к бою в клетке с главой Meta.

I’m up for a cage match if he is lol — Elon Musk (@elonmusk) June 21, 2023

Цукерберг не заставил себя долго ждать — он опубликовал Stories в Instagram скриншот со словами Маска, и дописал “отправьте мне местоположение”.

— Я подтвердил, что сообщение Цукерберга на его аккаунте в Instagram на самом деле не шутка, а значит, шаг теперь за Маском. История говорит сама за себя, – заявил представитель Meta Иска Сарич.

Создатель SpaceX уже ответил на слова Марка. Он написал лишь два слова Vegas Octagon. Такая клетка для боя от UFC в Вегасе только одна.

Перепалка вокруг миллиардеров идет не первый месяц — Маск подшучивает, что Марк копирует его идеи. К примеру, весной в Meta заявили о создании клона Twitter.

Впрочем, если драка реально состоится, то у Маска есть преимущество — он крупнее в размерах, и участвовал в реальных уличных драках, когда рос в Южной Африке. Но и Марк тоже не пасет задних — он неоднократно выигрывал турниры по джиу-джитсу. Также глава Meta похвастался, что прошел тест Мерфи за менее 40 минут.