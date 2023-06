Марк Цукерберг ответил на вызов Илона Маска устроить поединок. Учитывая неординарность обоих миллиардеров, шутка может обрести серьезный характер.

Недавно Илон написал в Twitter, что он готов к бою в клетке с главой Meta.

I’m up for a cage match if he is lol

— Elon Musk (@elonmusk) June 21, 2023