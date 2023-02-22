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Ілон Маск хоче позбутися “няньки” через публікації в Twitter: Довів свою невинність

22 Лютого 2023, 08:46
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Илон Маск
Джерело: Getty Images

Ілон Маск хоче позбутися наглядача через свої скандальні публікації у Twitter. Мільярдер виграв нещодавню справу в суді про шахрайство з цінними паперами Tesla, тож тепер хоче стати ще вільнішим.

Так, адвокат Ілона звернувся до суду, щоб скасувати угоду Маска із Комісією з цінних паперів. За договором, юрист компанії має переглядати публікації мільярдера у Twitter перед їхньою публікацією.

Це необхідно для того, щоб необдумані заяви мільярдера не завдали колосальної шкоди економіці та компанії Tesla на ринку.

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Один із таких випадків – заяви Ілона про бажання придбати всі акції Tesla по $420, що викликало стрибок цін на цінні папери. Через це акціонери втратили гроші та звернулися з компенсацією до суду. Втім, підприємець виграв справу – суд не помітив у діях шахрайства.

Втім, нещодавно мільярдер знову здивував публіку – Ілон Маск віддав своєму собаці місце керівника соцмережі Twitter. Знаючи розділ Tesla, до кінця не можна бути впевненим у його бажанні жартувати.

Джерело
CNBC
Теги
Tesla Twitter Ілон Маск
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