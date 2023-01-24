Ілон Маск під присягою заявив, що був готовий відмовитися від SpaceX заради компанії Tesla. Так мільярдер захищає себе в суді за позовом від акціонерів компанії.

Так, Ілон з’явився в суді через обурення з боку інвесторів Tesla – вони звинувачують його в стрибках цін на акції компанії через серію публікацій у Twitter. Тоді мільярдер заявив, що був готовий купити цінні папери корпорації за ціною $420 за одиницю, і це рішення було схвалено акціонерами. Заява спровокувала зміни вартості акцій, а інвестори могли втратити величезні гроші.

Вже в суді Ілон заявив, що справді міг продати акції SpaceX для поглинання Tesla.

Зараз дивляться – Акції SpaceX самі собою означали забезпечене фінансування. Не те, щоб я хотів продати акції SpaceX, але я міг би це зробити. Ви можете переконатися в цьому – я продав акції Tesla заради придбання Twitter, і 2018 року зробив би те саме, – заявив мільярдер. Щодо вартості акції Tesla у $420, то адвокат акціонерів запитав у Маска, чи це є відсиланням до канабісу та попкультури. Ілон назвав це випадковістю. Нагадаємо, що мільярдер зараз активно займається керівництвом Twitter. Зовсім недавно Маск анонсував зменшення реклами та дорожчу підписку. Раніше платні послуги обходяться користувачам $8 за кожен місяць. Читайте також: Ілон Маск потрапив до Книги рекордів Гіннеса за фінансові невдачі

Джерело CNBC

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