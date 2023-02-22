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Илон Маск хочет избавиться от “няньки” из-за публикаций в Twitter: Доказал свою невиновность

22 февраля 2023, 08:46
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Илон Маск
Источник: Getty Images

Илон Маск хочет избавиться от надсмотрщика из-за своих скандальных публикаций в Twitter. Миллиардер выиграл недавнее дело в суде о мошенничестве с ценными бумагами Tesla, и теперь хочет стать еще свободнее.

Так, адвокат Илона обратился в суд, чтобы отменить сделку Маска с Комиссией по ценным бумагам. По договору, юрист компании должен просматривать публикации миллиардера в Twitter перед их публикацией.

Это необходимо для того, чтобы необдуманные заявления миллиардера не нанесли колоссальный ущерб экономике и компании Tesla на рынке. 

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Один из таких случаев – заявления Илона о желании приобрести все акции Tesla по $420, что вызвало скачок цен на ценные бумаги. Из-за этого акционеры потеряли деньги, и обратились з компенсацией в суд. Впрочем, предприниматель выиграл дело – суд не увидел в действиях мошенничество.

Впрочем, совсем недавно миллиардер снова удивил публику – Илон Маск отдал своей собаке место руководителя соцсети Twitter. Зная главу Tesla, до конца нельзя быть уверенным в его желании шутить.

Источник
CNBC
Теги
Tesla Twitter Илон Маск
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