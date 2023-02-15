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Фото Персони

В свитере и строгом костюме: Илон Маск сделал своего пса Флоки гендиректором Twitter

15 февраля 2023, 13:50
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Илон Маск
Источник: Getty Images

Американский миллиардер Илон Маск отдал своей собаке породы сиба-ину по кличке Флоки место руководителя соцсети Twitter.

Бизнесмен опубликовал в Twitter фото своего четверолапого друга за столом в кресле гендиректора платформы.

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— Новый генеральный директор Twitter потрясающий. Он отлично разбирается в цифрах! И у него есть чувство стиля, — шутливо написал Маск.

На фото Флоки позирует в черном свитере с надписью СЕО. На рабочем столе стоит мини-ноутбук и документы. На других кадрам он в строгом костюме и очках уже с большим количеством бумаг.

Стоит отметить, пользователи сети оценили шутку Илона о новом гендиректоре. Некоторые также предположили, что такие фото могут быть как-то связаны с криптовалютой Dogecoin, поскольку именно собака породы сиба-ину является ее лицом.

  • Ладно, теперь и я хочу работать в Twitter.
  • Dogecoin, когда?
  • Добавит ли Twitter возможность сообщать о жестоком обращении с животными при новом руководстве?
  • Это какие-то намеки на Dogecoin?
  • Теперь это генеральный директор, которому я могу доверять. Упрямый и суровый лидер.
  • Должно быть это было предложение, от которого он не смог отказаться.
  • Он проделает хорошую работу, — пишут в комментариях под фото Флоки.

Еще в декабре стало известно, что Илон Маск готов покинуть пост главы Twitter, если этого захотят сами пользователи соцсети. Тогда он сделал голосование в своем профиле и большая часть людей проголосовала За — то есть, за то, чтобы он ушел с этой должности, поскольку с момента приобретения Twitter за $44 млрд миллиардер удивляет своих подписчиков.

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