Американский миллиардер Илон Маск отдал своей собаке породы сиба-ину по кличке Флоки место руководителя соцсети Twitter.
Бизнесмен опубликовал в Twitter фото своего четверолапого друга за столом в кресле гендиректора платформы.
The new CEO of Twitter is amazing pic.twitter.com/yBqWFUDIQH
— Elon Musk (@elonmusk) February 15, 2023
— Новый генеральный директор Twitter потрясающий. Он отлично разбирается в цифрах! И у него есть чувство стиля, — шутливо написал Маск.
На фото Флоки позирует в черном свитере с надписью СЕО. На рабочем столе стоит мини-ноутбук и документы. На других кадрам он в строгом костюме и очках уже с большим количеством бумаг.
He’s great with numbers! pic.twitter.com/auv5M1stUS
— Elon Musk (@elonmusk) February 15, 2023
Стоит отметить, пользователи сети оценили шутку Илона о новом гендиректоре. Некоторые также предположили, что такие фото могут быть как-то связаны с криптовалютой Dogecoin, поскольку именно собака породы сиба-ину является ее лицом.
- Ладно, теперь и я хочу работать в Twitter.
- Dogecoin, когда?
- Добавит ли Twitter возможность сообщать о жестоком обращении с животными при новом руководстве?
- Это какие-то намеки на Dogecoin?
- Теперь это генеральный директор, которому я могу доверять. Упрямый и суровый лидер.
- Должно быть это было предложение, от которого он не смог отказаться.
- Он проделает хорошую работу, — пишут в комментариях под фото Флоки.
And has ???????? style pic.twitter.com/9rcEtu9w1Z
— Elon Musk (@elonmusk) February 15, 2023
Еще в декабре стало известно, что Илон Маск готов покинуть пост главы Twitter, если этого захотят сами пользователи соцсети. Тогда он сделал голосование в своем профиле и большая часть людей проголосовала За — то есть, за то, чтобы он ушел с этой должности, поскольку с момента приобретения Twitter за $44 млрд миллиардер удивляет своих подписчиков.