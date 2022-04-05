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Ілон Маск хоче покращити Twitter: поставив користувачам одне запитання

5 Квітня 2022, 11:16
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Ілон Маск хоче покращити Twitter: поставив користувачам одне запитання
Джерело: Unsplash

Ілон Маск задумався щодо змін у роботі Twitter після покупки майже 10% акцій соцмережі. Мільярдер вирішив поцікавитися у користувачів сервісу, яких покращень вони хочуть.

Так, найбагатша людина світу запитала користувачів, чи хочуть вони отримати можливість редагування своїх публікацій у Twitter. На вибір дається лише дві відповіді – Так і Ні.

І хоча Маск зі своєю часткою акцій соцмережі не має права вносити зміни у роботу сервісу, його опитування може вплинути на соцмережу. Генеральний директор Twitter Параг Агравал ретвітнув опитування глави Tesla, і закликав користувачів голосувати дуже вдумливо. Враховуючи, що на сторінку мільярдера підписано понад 80 млн людей, це чудовий спосіб залучити до ідеї більше людей.

В опитуванні взяли участь 2 млн користувачів – понад 73% вважають, що зміни будуть корисними.

Нагадаємо, що Ілон Маск придбав 9,2% акцій Twitter на суму $2,89 млрд. Раніше він кілька разів критикував сервіс за недотримання свободи слова: користувачі не можуть писати все, про що думають – це порушує політику соцмережі.

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Теги
Twitter , Ілон Маск
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