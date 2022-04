Ілон Маск задумався щодо змін у роботі Twitter після покупки майже 10% акцій соцмережі. Мільярдер вирішив поцікавитися у користувачів сервісу, яких покращень вони хочуть.

Так, найбагатша людина світу запитала користувачів, чи хочуть вони отримати можливість редагування своїх публікацій у Twitter. На вибір дається лише дві відповіді – Так і Ні.

Do you want an edit button?

— Elon Musk (@elonmusk) April 5, 2022