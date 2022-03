Ілон Маск серйозно замислився над створенням власної соцмережі

Ілон Маск серйозно замислився над створенням своєї соцмережі. Про це мільярдер розповів у Twitter, відповідаючи на запитання одного із підписників.

Один із користувачів сервісу запитав главу Tesla про можливості створення соцмережі з відкритим вихідним кодом, в якій свобода слова та дотримання свободи слова будуть першорядними принципами. На думку фаната Маска, у сервісі також має бути мінімальною пропаганда.

Am giving serious thought to this

— Elon Musk (@elonmusk) March 27, 2022