Ілон Маск серйозно замислився над створенням власної соцмережі

Ілон Маск серйозно замислився над створенням своєї соцмережі. Про це мільярдер розповів у Twitter, відповідаючи на запитання одного із підписників.

Один із користувачів сервісу запитав главу Tesla про можливості створення соцмережі з відкритим вихідним кодом, в якій свобода слова та дотримання свободи слова будуть першорядними принципами. На думку фаната Маска, у сервісі також має бути мінімальною пропаганда.

– Я серйозно замислився над цим, – відповів на повідомлення Ілон.

Am giving serious thought to this — Elon Musk (@elonmusk) March 27, 2022

Враховуючи, що мільярдер має величезну кількість успішних стартапів і компаній, соцмережа також зможе скласти конкуренцію вже існуючим сервісам – Facebook, Instagram і Twitter.

Деякі якості Ілона можуть зробити потенційну соцмережу справді незалежною – на початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну Маск відмовився блокувати російські ЗМІ за допомогою Starlink. Тоді мільярдер заявив, що у всьому винен принцип абсолютної свободи слова.

При цьому він допоміг Україні, надавши доступ до супутникового інтернету Starlink та відправивши “тисячі” терміналів нашій країні для підключення до мережі.