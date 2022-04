Илон Маск задумался об изменениях в работе Twitter после покупки почти 10% акций соцсети. Миллиардер решил поинтересоваться у пользователей сервиса, каких улучшений они хотят.

Так, самый богатый человек в мире спросил у пользователей, хотят ли они получить возможность редактирования своих публикаций в Twitter. На выбор дается всего два ответа — Да и Нет.

Do you want an edit button?

— Elon Musk (@elonmusk) April 5, 2022