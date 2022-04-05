Илон Маск задумался об изменениях в работе Twitter после покупки почти 10% акций соцсети. Миллиардер решил поинтересоваться у пользователей сервиса, каких улучшений они хотят.

Так, самый богатый человек в мире спросил у пользователей, хотят ли они получить возможность редактирования своих публикаций в Twitter. На выбор дается всего два ответа — Да и Нет.

Do you want an edit button? — Elon Musk (@elonmusk) April 5, 2022

И хотя Маск со своей долей акций соцсети не имеет права вносить изменения в работу сервиса, его опрос может повлиять на соцсеть. Генеральный директор Twitter Параг Агравал ретвитнул опрос главы Tesla, и призвал пользователей голосовать очень вдумчиво. Учитывая, что на страницу миллиардера подписано более 80 млн человек, это отличный способ привлечь к идее больше людей.

В опросе приняли участие 2 млн пользователей — свыше 73% считают, что изменения будут полезными.

Напомним, что Илон Маск приобрел 9,2% акций Twitter на сумму в $2,89 млрд. Ранее он несколько раз критиковал сервис за несоблюдение свободы слова: пользователи не могут писать все, о чем думают — это нарушает политику соцсети.